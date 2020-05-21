Вторая лесопилка за месяц горит под Хабаровском

https://static.news.ru/photo/72421aa6-9bd5-11ea-a6c4-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 27.mchs.gov.ru

Склад отходов лесопиления горит в посёлке Известковый Амурского района Хабаровского края. Это уже второй пожар на деревообрабатывающих предприятиях региона.

Начался пожар на лесопилке 20 мая, но известно об этом стало только сейчас. на месте возгорания тлеют опилки и горбыль, огонь тушат третьи сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, локализован он был в течение 40 минут с момента прибытия огнеборцев на место происшествия. Сейчас ведётся проливка и разбор мест тления опилок. Работы осложняются глубиной залегания очагов.

Угрозы для населённых пунктов нет. Госпожнадзор ведёт проверку по факту возгорания, по итогам которой к административной ответственности привлекут персонал и руководство предприятия. Среди основных версий — неосторожное обращение с огнём, так как территория склада не охраняется и доступ туда свободен.

До этого 9 мая горела лесопилка в посёлке Лесозавод-20 в Советской Гавани. Потушили возгорание только на пятые сутки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июне прошлого года огонь охватил 2 тыс. кв. м на лесопилке в Хабаровском крае. Возгорание началось в помещениях предприятия, в отдельно стоящем здании в городе Вяземский.