Возбуждено первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

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В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело по новой статье 207.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за распространение «заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, речь идёт о публикации в соцсети «ВКонтакте» о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в Курортном районе Петербурга.

Автором публикации, по предварительным данным, является один из членов территориальной избирательной комиссии Анна Шушпанова. Адвокат Шушпановой Александр Передрук сообщил журналистам, что на данный момент направляется в следственный отдел по Курортному району, куда после обысков была доставлена его подзащитная.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил 1 апреля. Новая статья статья 207.1 предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Член Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя ужесточения Уголовного кодекса, назвал их необходимыми. Они, по его мнению, должны остановить поток ложной информации о пандемии коронавируса. К числу фейков Клишас отнёс сообщения о закрытии Москвы на карантин, распылении дезинфицирующих средств, данные о 1600 погибших от коронавируса в РФ, информацию об отсутствии контроля на российско-китайской границе и ряд других.

Генпрокуратура ранее направила в Роскомнадзор восемь требований на ограничение доступа к фейковой информации о распространении коронавируса. Речь шла о публикациях на YouTube, во «ВКонтакте», в Facebook и Instagram, а также о материалах в СМИ «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан».

Кроме того, специалисты СУ СК РФ по Москве начали доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации о введении в столице комендантского часа. В частности, устанавливается личность интернет-пользователя, записавшего и выложившего в Сеть ложные сведения, писал NEWS.ru.