https://static.news.ru/photo/98f5301e-519a-11ea-b79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Экс-воспитатель детского сада в Новодвинске Архангельской области обвиняется в жестоком обращении с воспитанниками. По версии следствия, она таскала детей за волосы, а также оставляла их одних в игровой комнате в качестве наказания.

Она неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещение для раздачи пищи, игровую комнату, где оставляла одних, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Также установлено, что воспитательница ударила одну девочку ладонью по лицу и ущипнула её за щёку, а мальчику залила в ухо воду с помощью медицинского шприца. Руководители детского сада не сообщали о действиях женщины в правоохранительные органы.

NEWS.ru ранее писал, что жительница Воронежа отсудила у детского сада 600 тысяч рублей. Её ребёнка облили горячим компотом. Инцидент произошёл в апреле 2017 года, когда воспитательница детсада столкнулась с сотрудницей учреждения. У последней в руках была кастрюля компота. Больше литра напитка вылилось на ребёнка. Шестилетняя девочка пробыла в больнице два месяца и перенесла одну операцию.