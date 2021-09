Вооружённый мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Германии

Издание отмечает , что в настоящий момент трасса перекрыта полицией, на месте появился спецназ, дорогу освещает полицейский вертолёт. Во время операции были слышны звуки трёх взрывов.

По предварительным данным, захвату заложников предшествовала ссора пассажиров.