Юрист призвал «расформировать к чертям» воинскую часть после гибели солдат

Воинскую часть в Свердловской области, где в течение практически одних суток погибло два солдата-срочника, необходимо «расформировать к чертям собачьим», а личный состав «раскидать» по другим в/ч и тогда уже выяснять, что и как произошло, рассказал NEWS.ru юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин. Один из скончавшихся, по предварительным данным, совершил самоубийство.

Где работа командования с ребятами? Если они не могли адаптироваться в коллективе, почему им доверили оружие? Почему не отправляли в психиатрическое отделение, к психологу, психиатру? У нас есть такой диагноз — расстройство адаптации. Из-за него могут не взять на службу, оно развивается и у военных. С таким диагнозом комиссуют. Гражданин, став военнослужащим, попадает в агрессивную воинскую среду и не всегда может адаптироваться к суровым условиям военной службы, — добавил эксперт.

Он отметил, что молодые призывники, коим был, по некоторой информации, один из умерших срочников, как раз подвержены расстройству адаптации и неуставным отношениям (дедовщине).

Военнослужащие более раннего срока призыва — «дедушки», которые уже фактически дембеля, — они уже понимают, что и как в воинской части, что командир поорёт и бросит, что к ним неуставные отношения не применят. Или не раздражать командира, для того чтобы он не ударил, извиняюсь за мой сленг, в репу, в голову. Молодые же ребята ничего не знают о службе, они как раз и подвержены неуставным отношениям и дезадаптации, — резюмировал Латынин.

Юрист подчеркнул, что причиной трагедии могла стать «бездарная работа офицеров (замполита) и психолога», обязанных выявлять подобных ребят. Он отметил, что командование обязано поддерживать «морально-психологическое состояние коллектива на высоком уровне, чтобы военнослужащие могли свободно нести службу с оружием».

По словам председателя Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марины Лебедевой, на воинскую часть, где погибли два срочника, не жаловались.

Воинская часть неплохая, жалоб нет. Не было обращений. <..> Моё предположение — это два связанных случая, звенья одной цепи. Но я же не прокурор и не следователь, они сами разберутся, — заявила Лебедева.

Во вторник, 28 сентября, из воинской части в посёлке Свободный Свердловской области сбежал солдат-срочник. Позже его обнаружили мёртвым в лесном массиве недалеко от места прохождения службы. Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай. Военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи и получил удар электрическим током. При нём было личное оружие. На следующий день в той же воинской части совершил самоубийство другой солдат срочной службы.