https://static.news.ru/photo/2b94ae08-296a-11ea-aec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

19-летний молодой человек из французского департамента Уаза напал на обвиняемого в педофилии священника Римско-католической церкви и убил его. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Орудием убийства 91-летнего священника Роджера Матассоли стал крест. Александр В., а именно так зовут юношу, воткнул его прямо в горло святому отцу. Матассоли нашли полицейские, но в это время священник был уже мёртв. Он скончался от недостатка воздуха.

Преступление было совершено ещё в начале ноября, но широкую огласку получило только сейчас. Правоохранители предъявили Александру В. обвинения в пытках, убийстве и сопротивлении полиции. После проведения экспертизы у молодого человека обнаружили психические отклонения.

Матассоли проходил по делу о педофилии. По версии следствия, священник в 1960–2000 годах совершал действия сексуального характера по отношению к четверым мальчикам. Предполагается, что Александр В. мог быть одним из них.

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