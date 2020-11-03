Власти Вены сообщили о 15 раненых в результате теракта

Мэр Вены Михаэль Людвиг подтвердил сообщение о 15 раненых в результате стрельбы у синагоги. Семь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
До настоящего момента известно об одном убитом прохожем и об одном застреленном полицией террористе. Об этом
Стрельба в центре Вены произошла около 20:00 по местному времени. Неизвестный открыл огонь в районе синагоги, в результате чего погибли и пострадали люди, количество которых сейчас устанавливается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что австрийские СМИ сообщают о задержании венской полицией четырёх террористов. Кадры задержания в прямом эфире показал телеканал OE24.