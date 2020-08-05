Видео тройного переворота такси в воздухе в Екатеринбурге появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/562769d2-d723-11ea-b67a-fa163e074e61_660.jpg Фото: екб.55.мвд.рф

55-летний таксист не справился с управлением двигаясь на скорости в 140 км/ч, трижды перевернулся в воздухе и вылетел на парковку екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось вечером во вторник. Водитель Volkswagen Polo вёз пассажира, и как рассказал находившийся в машине мужчина, водитель с разрешённой скоростью двигался по городу, но выехав на Кольцовский тракт резко нажал на газ.

На кадрах видеозаписи, которые появились в местных пабликах в соцсетях видно, как такси врезается в бордюр, а потом иномарку отбрасывает в дерево. Двигатель и другие части авто разлетелись с такой силой, что повредили две другие машины, стоявшие на парковке.

Только чудом в этой аварии все остались живы. Таксист отделался переломом ноги, а пассажир получил ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму.

Как писал NEWS.ru, адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что наркотики, найденные в автомобиле артиста после ДТП, ему не принадлежали.