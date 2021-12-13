Видео стрельбы в охранников у клуба под Курском появилось в Сети

Видео со стрельбой у ночного клуба в пригороде Курска опубликовано в Сети. Кадры представил Пятый канал.

Огонь по охранникам открыл 21-летний житель Курска, по его словам, так он заступался за родственников. На кадрах видно, что сначала стрелок ударил одного из охранников, а затем открыл огонь. После в небольшом помещении вспыхнула драка и раздались ещё выстрелы.

В итоге посетитель ранил пятерых охранников из травматического пистолета. Он сам пришёл в полицию, на данный момент курянин задержан. Молодой человек лишь частично признаёт свою вину. По его версии, у его родственников ранее возник конфликт в этими охранниками, поэтому ему нужно было «разобраться» с ними.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в Курской области мужчина, подозреваемый в стрельбе у ночного клуба, самостоятельно пришёл в отдел полиции. В настоящее время он даёт показания.