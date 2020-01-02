Видео дорожной аварии в Башкирии, жертвами которой стали две молодые женщины, появился в Интернете. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей.
Инцидент произошёл 31 декабря на трассе Москва-Уфа, неподалёку от города Дюртули. Там столкнулись три легковых автомобиля и КамАЗ.
В ролике,
Ранее NEWS.ru писал, что под Саратовым столкнулись легковой и грузовой автомобили, при этом первый разорвало пополам. Жертвами происшествия стали два человека.
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