https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Видео дорожной аварии в Башкирии, жертвами которой стали две молодые женщины, появился в Интернете. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей.

Инцидент произошёл 31 декабря на трассе Москва-Уфа, неподалёку от города Дюртули. Там столкнулись три легковых автомобиля и КамАЗ.

В ролике, опубликованном пользователем YouTube Артуром Хасановым, видно, как по ходу движения одну из машин заносит и она врезается в другие. Помимо двух погибших, в ДТП пострадали ещё три человека.

Ранее NEWS.ru писал, что под Саратовым столкнулись легковой и грузовой автомобили, при этом первый разорвало пополам. Жертвами происшествия стали два человека.