Вице-губернатора Кировской области задержали за получение взятки

Вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Сотрудниками УФСБ и УМВД России по Кировской области задержан вице-губернатор Кировской области Плитко, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, — сообщили в пресс-службе УФСБ.
Известно, что Плитко получил 3,4 млн рублей. Также отмечается, что Плитко вместе с сообщниками получал взятки от предпринимателей и юридических лиц.
Ранее NEWS.ru писал о том, что двое заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД генералы Александр Бирюков и Александр Краковский обвиняются в личном участии в противоправном смягчении обвинения и условий содержания бизнесмена Альберта Худояна, сообщил источник в правоохранительных органах.
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