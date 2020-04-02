Вице-губернатора Кировской области задержали за получение взятки

https://static.news.ru/photo/dc13006c-5206-11ea-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудниками УФСБ и УМВД России по Кировской области задержан вице-губернатор Кировской области Плитко, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Известно, что Плитко получил 3,4 млн рублей. Также отмечается, что Плитко вместе с сообщниками получал взятки от предпринимателей и юридических лиц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что двое заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД генералы Александр Бирюков и Александр Краковский обвиняются в личном участии в противоправном смягчении обвинения и условий содержания бизнесмена Альберта Худояна, сообщил источник в правоохранительных органах.