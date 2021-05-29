Ветеран МВД предсказал реальный срок полицейскому, ранившему россиянина

https://static.news.ru/photo/a0875e9e-c073-11eb-934e-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Подполковник запаса МВД РФ, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников в беседе с NEWS.ru прокомментировал инцидент в Новосибирской области, в ходе которого сотрудник ДПС тяжело ранил нарушителя. Он считает, что полицейского ждёт реальный срок.

Эксперт напомнил, что существует федеральный закон о полиции, где очень подробно расписано, когда и как нужно применять огнестрельное оружие. Иванников допустил, что автоинспектору не хватило профессионализма. По мнению подполковника запаса, полицейскому вообще не следовало доставать пистолет, а стоило ограничиться другими спецсредствами — например, газовым баллончиком.

Россию нельзя превращать в Чикако 30-х годов, у нас есть практика, которая уже сформировалась. В любом случае решение о правомерности применения огнестрельного оружия будет принимать прокуратура. Как правило — это лишение свободы. Какими бы благими намерениями не руководствовался сотрудник полиции, гражданин пострадал. Вопрос в том, выживет ли он, вернётся ли к нормальной жизни, возможно, он станет инвалидом. Сотрудники полиции всегда предупреждены о последствиях, которые возникают при применении огнестрельного оружия, так что здесь, наверно, сыграл роль эмоциональный фактор, который привёл к тяжким последствиям, — поделился мнением подполковник запаса МВД.

29 мая на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область) водитель оказал сопротивление пытавшемуся его задержать сотруднику ДПС. В ходе потасовки произошёл выстрел из табельного оружия (случайно, как утверждают в региональном управлении МВД), водитель получил ранение в голову и был госпитализирован.

В отношении инспектора, которому принадлежало оружие, возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о превышении должностных полномочий.