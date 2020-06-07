Въехавший в переход водитель автобуса вновь приговорён к 4 годам

https://static.news.ru/photo/3cb693d0-a981-11ea-8dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шофёру Виктору Тихонову, который влетел на автобусе в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года, приговорён к 4 годам тюрьмы. Мосгорсуд вновь вынес обвинительный вердикт, сообщили в пресс-службе.

Мосгорсуд изменил приговор Дорогомиловского районного суда, которым Тихонову В. В. было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима, судом был зачтен срок мер пресечения, избранных в отношении Тихонова, в остальной части — без изменения, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Тихонова взяли под стражу прямо в зале суда.

В аварии в декабре 2017 года погибли четверо человек, один из них — ребёнок. Ещё 11 пешеходов пострадали. В декабре 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил водителя автобуса к четырём годам лишения свободы. После этого Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Как писал NEWS.ru, ранее житель Челябинска получил 16 лет колонии за убийство младенца.