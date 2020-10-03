Вандалы уничтожили захоронение актрисы Гаркуши и её мужа в Москве

https://static.news.ru/photo/5121a7a0-0599-11eb-867b-fa163e074e61_660.jpg Евгения Гаркуша-Ширшова Фото: С.Артемьев/РИА Новости

Неустановленные злоумышленники разгромили захоронение советской актрисы Евгении Гаркуши-Ширшовой и её супруга Петра Ширшова.

Как сообщает РЕН ТВ, памятник актрисе на Новодевичьем кладбище был разбит, от него откололись несколько кусков.

Евгения Гаркуша родилась в 1915 году. В 1941 году она познакомилась с наркомом морского флота СССР, полярным исследователем Петром Ширшовым. Его семья находилась в эвакуации. Он начал отношения с актрисой, женщина родила ему дочь. Несмотря на то, что семья Ширшова вернулась в Москву, исследователь остался с актрисой.

В 1947 году Евгению Гаркушу обвинили в шпионаже и осудили на 8 лет лагерей. В заключении женщина покончила с собой. Пётр Ширшов умер в 1953 году в возрасте 47 лет от тяжёлой формы рака.

В 1956 году Гаркуша-Ширшова была посмертно реабилитирована.

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