Валуев назвал справедливое наказание для ездившего без прав Чоршанбиева

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что задержанного за езду без прав бойца ММА Чоршанбиева можно наказать только штрафом. По его словам, это будет справедливо, поскольку заезды бойца не привели к ДТП и тяжёлым последствиям. Он уточнил, что такое наказание можно при желании увеличить до таких размеров, чтобы «больно било по кошельку» нарушителя, пишет «Газета.Ru».

Управление автомобилем без прав, не приведшее к дорожно-транспортному происшествию, влечет административный штраф. Его просто можно увеличивать до неприятных размеров — таких, которые бы откровенно больно били по кошельку нарушившего. Это единственная мера на сегодня. Потому что если наступили последствия в виде ДТП и остального, рассматривается все по-другому. Если бы административные штрафы были повышены, это могло бы как-то останавливать людей, — заявил Валуев.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве блогера и бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Спортсмен устроил гонки в Лефортовском тоннеле и снимал происходящее на видео, которым позднее поделился в социальных сетях.

Уроженца Таджикистана задержали в районе МКАД и увезли в отдел. 26-летнего блогера привлекли к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и водительского удостоверения. Помимо этого, Чоршанбиев создавал аварийно опасную ситуацию на дороге при быстрой езде и «играл в шашечки» с другим автомобилем.