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Валуев назвал справедливое наказание для ездившего без прав Чоршанбиева

Депутат ГД Валуев: справедливым наказанием для Чоршанбиева станет административный штраф
14:08, 03 декабря 2021
Валуев назвал справедливое наказание для ездившего без прав Чоршанбиева Чоршанбе Чоршанбиев Фото: chchorshanbiev_pm/instagram.com
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Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что задержанного за езду без прав бойца ММА Чоршанбиева можно наказать только штрафом. По его словам, это будет справедливо, поскольку заезды бойца не привели к ДТП и тяжёлым последствиям. Он уточнил, что такое наказание можно при желании увеличить до таких размеров, чтобы «больно било по кошельку» нарушителя, пишет «Газета.Ru».

Управление автомобилем без прав, не приведшее к дорожно-транспортному происшествию, влечет административный штраф. Его просто можно увеличивать до неприятных размеров — таких, которые бы откровенно больно били по кошельку нарушившего. Это единственная мера на сегодня. Потому что если наступили последствия в виде ДТП и остального, рассматривается все по-другому. Если бы административные штрафы были повышены, это могло бы как-то останавливать людей, — заявил Валуев.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве блогера и бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Спортсмен устроил гонки в Лефортовском тоннеле и снимал происходящее на видео, которым позднее поделился в социальных сетях.

Уроженца Таджикистана задержали в районе МКАД и увезли в отдел. 26-летнего блогера привлекли к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и водительского удостоверения. Помимо этого, Чоршанбиев создавал аварийно опасную ситуацию на дороге при быстрой езде и «играл в шашечки» с другим автомобилем.

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