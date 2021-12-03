Блогера и бойца ММА Чоршанбиева задержали в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали известного блогера и бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Спортсмен устроил гонки в Лефортовском тоннеле. Происходящее он снимал на видео, которым позднее поделился в социальных сетях. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Молодого человека задержали в районе МКАД и увезли в отдел. 26-летнего бойца привлекли к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительского удостоверения. Помимо этого, Чоршанбиев создавал аварийно-опасную ситуацию на дороге при быстрой езде. При этом он «играл в шашечки».

Автомобиль Toyota Camry, за рулём которого и был спортсмен, отправили на спецстоянку. Позднее выяснилось, что машина принадлежит 37-летнему Ираклию Качарава. На ней числится около 100 неоплаченных штрафов за нарушения на дороге.

При этом подобные нарушения правил дорожного движения для Чоршанбиева уже не редкость. Так в августе он протаранил столб на BMW. Тогда боец заявил сотрудникам ГИБДД, что его подрезали, и он вылетел с дороги.

Ранее Измайловский районный суд арестовал блогера, справившего нужду у портрета ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в московском парке «Измайлово» и опубликовавшего это видео в Instagram. Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично». Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.