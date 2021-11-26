В Москве арестован блогер, помочившийся на стенд с фото ветерана ВОВ

Измайловский районный суд арестовал блогера, справившего нужду у портрета ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в московском парке «Измайлово» и опубликовавшего это видео в Instagram, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично». Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

С учётом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года, — сообщила прокуратура.

Видео ареста молодого человека опубликовал Telegram-канал Shot.

Пользователь под ником ogm4tt_aka_bamperone ранее опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он справляет нужду у портрета ветерана войны. Затем он удалил ролик. Узнав о возбуждении уголовного дела, молодой человек удалил свой аккаунт в Instagram и отправился в Санкт-Петербург, меняя электрички. Злоумышленника задержали в Северной столице.

Руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов ранее заявил, что люди, оскверняющие память участников Великой Отечественной войны, — «отморозки» — и по-другому их назвать нельзя. Он отметил, что «если родители таких граждан не привили им чувство патриотизма, то этим придётся заниматься государству».

Сын Фролова в свою очередь заявил, что был поражён поступком молодого человека. По его словам, юноша сделал это из-за желания прославиться в Сети.