В жилом доме Ялты взорвался газовый баллон

В жилом доме в Ялте 30 декабря, по предварительным данным, произошёл взрыв газового баллона, после чего начался пожар, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что в результате пострадали два человека.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании в трёхэтажном 10-квартирном доме в Ялте поступило в 11:30, на место были направлены пожарно-спасательные подразделения. Горение зафиксировано на втором и третьем этажах, его площадь уточняется.

Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе четверых детей. В МЧС добавили, что есть пострадавшие, погибших нет. Также там отметили, что произошло обрушение перекрытий.

Видео пожара публикует Telegram-канал «Mash на волне». Отмечается, что среди пострадавших, которых с ожогами доставили в больницу, есть ребёнок.

Ранее сообщалось, что в квартире пятиэтажного жилого дома в Москве взорвалась самодельная петарда. В результате были выбиты стёкла, один человек пострадал, его госпитализировали с травмами лица. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.