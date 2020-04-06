В Волгограде огонь от пала травы перекинулся на жилые дома

https://static.news.ru/photo/fe589fc2-7805-11ea-a2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: 34.mchs.gov.ru

В Волгограде загорелись жилые дома в частном секторе в Тракторозаводском районе.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по области, около 15 часов по местному времени поступило сообщение о возгорании сухой травы на площади в 2 га. В результате сильного порыва ветра огонь перекинулся на частные дома.

В настоящее время на место выехала оперативная группа регионального главка МЧС. Видео происшествия было опубликовано в Instagram ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская пенсионерка устроила пожар в лесу, чтобы изгнать лисиц. Женщина разожгла огонь, который охватил луг площадью около одного гектара и 40 деревьев. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили около возгорания пожилую женщину.