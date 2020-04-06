В Волгограде огонь от пала травы перекинулся на жилые дома

В Волгограде загорелись жилые дома в частном секторе в Тракторозаводском районе.
Как
В настоящее время на место выехала оперативная группа регионального главка МЧС. Видео происшествия было опубликовано в Instagram ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что украинская пенсионерка устроила пожар в лесу, чтобы изгнать лисиц. Женщина разожгла огонь, который охватил луг площадью около одного гектара и 40 деревьев. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили около возгорания пожилую женщину.
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