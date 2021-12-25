В Ульяновской области более 7 тысяч домов остались без электричества

В Ульяновской области без электричества из-за непогоды остались 7616 домов. Обесточены пять муниципальных районов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Всего без электроэнергии остались 7616 домов, 16 470 человек, из них 3,2 тысячи детей. Причина: комплекс прохождения неблагоприятных погодных условий, — говорится в сообщении.

Без электричества остались муниципальные районы Новомалыклинский. Цильнинский, Ульяновский, Новоспасский и Майнский, а также два городских округа — Новоульяновск и Ульяновск. Также в МЧС сообщили о частичном отключении от электроэнергии ещё 19 населённых пунктов.

По данным регионального МЧС, с 25 на 26 декабря в Ульяновской области ожидается ухудшение погоды — сильный ветер, снег, метель.

Ранее стало известно, что колонна из 12 грузовых автомобилей застряла в снегу в Якутии. При этом в районе установились 50-градусные морозы.

Также сообщалось, что в Бурятии введён режим ЧС республиканского уровня. Причиной стала авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. В это время в городе установились 30-градусные морозы.