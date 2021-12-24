Колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз в Якутии

Колонна из 12 грузовых автомобилей застряла в снегу в Якутии. Им на помощь из Якутска вылетела группа десантников Службы спасения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.
Инцидент
Руководство Службы спасения приняло решение привести в боевую готовность десантную группу спасателей. Она вылетела на место для доставки бензина застрявшим машинам.
Ранее сообщалось, что в Бурятии введён режим ЧС республиканского уровня. Причиной стала авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. В это время в городе установились 30-градусные морозы.