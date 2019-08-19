https://static.news.ru/photo/70689f6c-c268-11e9-b990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Ещё пять человек госпитализировали в Ульяновске из-за отравления домашним подсолнечным маслом. Это трое взрослых и двое детей.

О новых пострадавших сообщает «Интерфакс-Поволжье». Общее их число таким образом возросло до 11 человек, двое умерли.

В крови жертв обнаружили кумарин — вещество, используемое в качестве основы для крысиного яда. Как выяснила проверка, оно содержалось в семечках, из которых было изготовлено подсолнечное масло.

Возбуждено уголовное дело, сыщики работают по статье о производстве и сбыте товаров ненадлежащего качества, которые повлекли смерть двух или более человек.

Ранее News.ru писал, что производитель подсолнечного масла изготавливал его для семьи и друзей.