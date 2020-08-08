В Тюмени школьница упала с крыши и застряла в проёме между многоэтажками

https://static.news.ru/photo/84b9f572-d989-11ea-9588-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Тюмень/vk.com

Гуляя по крышам с друзьями, 15-летняя девочка свалилась и застряла в проёме между двумя домами, которые расположены очень близко друг к другу. Чтобы вызволить подростка, спасателям пришлось ломать стену одного из зданий.

В паблике «ЧП Тюмень» сообщается, что школьница вечером 7 августа наступила на профнастил, который закрывал колодец между многоэтажками и проломила его.

Девять этажей летела, цепляясь за стены. Оказалась жива. Доставали её долго, больше двух часов. Сейчас она в реанимации, у неё перелом лодыжки, челюсти и крестца, — рассказала подружка пострадавшей.

Прибывшие на место происшествия спасатели уже под покровом ночи с помощью спецмашины ТОСЭР разбирали кладку стены. Девочку смогли достать. Школьница рыдала и стонала, а также находилась в состоянии шока.

Как писал NEWS.ru, ранее десятилетний ребёнок, которого унесло волнами в английском графстве Норт-Йоркшир, смог спастись благодаря совету из документальной кинокартины.