В Тынде нашли мёртвой сотрудницу полиции

https://static.news.ru/photo/59f7a820-8b82-11ea-8233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из квартир Тынды Амурской области обнаружили тело сотрудницы полиции с огнестрельным ранением.

Основная версия случившегося — самоубийство, — сообщили «Интерфаксу» в региональном УМВД.

На место происшествия выехали сотрудники по работе с личным составом регионального УМВД, назначена служебная проверка.

Как писал NEWS.ru, майор полиции и начальник участковых в городе Новосибирск Елена Устинова была отправлена в отставку. Она составила для подчинённых план по штрафам для нарушителей самоизоляции. Свой приказ она разослала по WhatsApp. Однако сообщение было передано журналистам одним из сотрудников. На записи было слышно, как она призывала оформлять штрафы на всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков, и работать до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов.