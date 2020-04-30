В Новосибирске уволили начальницу отдела полиции за план по штрафам

https://static.news.ru/photo/8a86aade-8b1b-11ea-841f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Майор полиции и начальница участковых в городе Новосибирск Елена Устинова была отправлена в отставку. Она составила для подчинённых план по штрафам для нарушителей самоизоляции. Свой приказ она разослала по WhatsApp.

Однако сообщение было передано журналистам одним из сотрудников. Полицейского возмутил такой подход к службе и угрозы работать сверхурочно в случае неповиновения.

Оформляем всех поголовно! Площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество. Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов, — говорит на записи Устинова.

На данный момент проведена служебная проверка и принято решение об увольнении данной сотрудницы. Её руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Пользователи Сети начали травлю Устиновой.

Как писал NEWS.ru, ранее работы лишились полицейские, которые сделали селфи на фоне тел в морге.