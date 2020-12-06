В Тверской области мужчина открыл огонь по подросткам из ружья

https://static.news.ru/photo/2cab22b0-37c7-11eb-8d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В посёлке Редкино Конаковского района Тверской области неизвестный мужчина без видимой причины обстрелял подростков.

Как передаёт портал Tvenews.ru, инцидент произошёл вечером 5 декабря. Компания молодых людей шла по улице Калинина. Когда они проходили мимо припаркованного автомобиля, из машины вышел мужчина с ружьём в руках и открыл огонь. Двое 17-летних подростков получили ранения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия). Также прокурор области поручил провести проверку законодательства в сфере оборота оружия. Пострадавшие уверяют, что стрелок им не знаком и мотивов нападения они не знают.

В 2017 году в Редкино приезжий из Москвы застрелил девять человек. Убийцу Сергея Егорова, которого СМИ прозвали «редкинский стрелок», приговорили к пожизненному заключению.

18 ноября в селе Барлук Иркутской области местный житель обстрелял группу подростков. В результате инцидента погибла 15-летняя девушка, также в больницу был доставлен 17-летний юноша. Как передавал NEWS.ru, 22-летнего стрелка задержали на следующий день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Убийство».