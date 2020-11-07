В Таиланде политический активист напал на россиянина

https://static.news.ru/photo/45ed2a18-2262-11eb-a0f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Pattaya News/twitter.com

В тайском городе Паттайя представитель оппозиционного движения и глава Народной партии Паттайи Наративат Кхамма, также известный по кличке Кен, во время демонстрации напал на находившегося рядом гражданина России.

Россиянин вместе с женой и дочерью попал на локальный митинг оппозиции, в котором принимало участие не более 40 человек. Участвовавший в мероприятии Кхамма потребовал, чтобы иностранец «убирался и не лез в чужие дела», после чего ударил его лбом в нос, сообщает портал Pattaya News.

Агрессивно настроенного оппозиционера и россиянина с разбитым носом сотрудники полиции отправили в ближайшее отделение для выяснения обстоятельств конфликта.

Демонстрации оппозиции регулярно проходят в разных городах Таиланда. Протестующие требуют конституционных реформ в стране и отставки правительства премьер-министра генерал Чан-Оча.

Параллельно с митингов в Паттайе в Бангкоке прошла массовая акция протеста, в ходе которой митингующие смогли прорваться через кордоны полиции на площадь перед Королевским дворцом, сообщал NEWS.ru. Они передали полицейским несколько мусорных баков с письмами к королю, в которых содержатся предложенные народом реформы.