В Свердловской области возбудили дело после тушения Вечного огня вандалами

https://static.news.ru/photo/a996da8a-a27b-11ea-9268-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/tagil

Уголовное дело возбуждено по факту тушения вандалами Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. По его данным, двое неизвестных потушили Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле, залив его водой из бутылки. Позже горение было восстановлено, передаёт РИА Новости.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм), — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что житель подмосковного города Одинцово решил вскипятить ёмкость, предположительно, с водой на мемориале с Вечным огнём. Сейчас Мособлпрокуратура изучает обстоятельства осквернения мемориала. Об этом сообщила представитель инстанции Марина Каурова.