Пенсионер сломал ребра во время религиозного представления В США пожилой мужчина упал с креста и сломал ребра

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В Западной Вирджинии 84-летний пенсионер получил травмы из-за падения с трехметровой высоты во время религиозного представления, передает телеканал WDTV. Пожилой мужчина был доставлен в больницу с переломом ребер после падения с креста.

Травму пенсионер получил в Страстную пятницу во время театрализованного представления, воспроизводящего сцену распятия Христа. Пожилой участник, исполнявший роль одного из распятых, потерял равновесие и упал с креста, отмечает WDTV.

В итоге медики диагностировали у пострадавшего переломы ребер. В настоящее время он продолжает находиться в медицинском учреждении, но, по словам родных, его состояние постепенно улучшается.

24 апреля 2025 года православные христиане отмечают особый день — Навский четверг, также известный как Светлый четверг, или Пасха мертвых. Этот день, приходящийся на четвертые сутки после Пасхи, традиционно посвящен поминовению усопших. Также 24 апреля вспоминают преподобного Иакова Железноборовского.

Существуют и другие поверья, связанные с этим днем. Например, 24 апреля в давние времена предки внимательно осматривали углы сараев, амбаров, хлевов и избы. Найденную паутину в углах принято было считать предвестником скорых заморозков.