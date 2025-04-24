Россиянам напомнили, что можно и нельзя делать в Пасху мертвых 24 апреля Православные 24 апреля отмечают Пасху мертвых и Светлый четверг

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Четвертый день послепасхальной недели в 2025 году, 24 апреля, называют Навский четверг, Светлый четверг или Пасха мертвых. В этот день поминают покойных, вспоминая только хорошее о них, сообщает URA.RU.

Верующие на протяжении седмицы продолжают празднование Воскресения Христова, звонят в колокола, совершают молитвы и ходят на богослужения. Посещать кладбища и устраивать поминальные мероприятия в этот период не принято.

Также следует проявлять щедрость и милосердие, помогать нуждающимся. В течение всей пасхальной недели принято проводить время в праздничных заботах, уделяя внимание семье и близким. В этот четверг обычно ходили в гости и собирались большой семьей за одним столом.

На кладбищах не допускаются громкие застолья у могил. Женщинам не рекомендуется брать в руки иголку с ниткой, чтобы не разгневать усопших. В период Светлой седмицы запрещено вступать в брак. Нельзя сквернословить, желать зла, унывать, ссориться и особенно плохо говорить о покойных.

Звездное небо вечером сулит много грибов и ягод. Гром перед дождем предвещает богатый урожай овощей, после дождя — ясную погоду. Ясный и сухой день указывает на знойное лето и неурожай зерновых.

Православные священнослужители 24 апреля вспоминают преподобного Иакова Железноборовского. В этот день в США едят сосиски в тесте, в мире молодежь поддерживает друг друга.