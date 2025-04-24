Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 апреля 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой сегодня день?

Наступило 24 апреля 2025 года. Православные священнослужители в этот день вспоминают преподобного Иакова Железноборовского, в США едят сосиски в тесте, в мире молодежь поддерживает друг друга. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 24 апреля.

Церковные и религиозные праздники 24 апреля

24 апреля 2025 года православная церковь вспоминает преподобного Иакова Железноборовского. С малых лет мальчик увлекся Святым Писанием. В положенный срок он принял монашеский постриг от Сергия Радонежского.

Монах поселился на юго-западной окраине Ярославля, близ реки Тебзы, где основал монастырь. Обитель жила по строгим правилам. В основном монахи были заняты растениеводством и уходом за хозяйственными прудами. Монастырское подворье нередко принимало у себя нуждающихся в хлебе и крове.

К 24 апреля обычно наступало половодье. Народ выходил посмотреть на разлившиеся водоемы. Если вода начинала выходить из берегов, это считывалось как добрый знак. Считалось, что разлив намекает на плодородный год. Об обратном говорили не собирающиеся отступать от водной глади льды.

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Существовало еще одно интересное поверье. 24 апреля народ внимательно осматривал углы сараев, амбаров, хлевов и избы. Спрятавшийся в глубине своей паутины паук намекал, что на землю могут опуститься заморозки.

Какие необычные праздники приходятся на 24 апреля в других странах

Международный день сoлидapнocти молодежи. Предлагаем отметить этот праздник проведением «открытого микрофона». Можно организовать мероприятие в школе или библиотеке. Пусть каждый выступит с рассказом о себе и своих трудностях, а также порассуждает, что для него значит «солидарность». Этот день — напоминание о том, как важно прислушиваться к тем, кто находится рядом. Всякий нуждается в поддержке и понимании, День солидарности как раз об этом.

24 апреля в США отмечается необычный праздник — День сосисок в тесте. Предлагаем отметить торжество вместе с друзьями. Пусть каждый принесет на обозначенное место встречи свои сосиски в тесте. Не ограничивайте себя — можно приготовить булочки с сыром, беконом, необычным соусом, в слоеном или дрожжевом тесте. Пусть каждого ограничивает только его фантазия! Организуйте небольшую дегустацию и выберите лучшего повара.

На 24 апреля приходится еще один праздник — Первый день лета. Его отмечают в Исландии. Это торжество знаменует начало первого летнего месяца — Харпа согласно старому исландскому календарю. Хотя климат Исландии в конце апреля не всегда соответствует летнему (в период с 1949 по 2015 год в Рейкьявике средняя температура четырнадцать раз опускалась ниже нуля), этот день символизирует удлинение светового дня и завершение суровой зимы. В Первый день лета в разных уголках страны организуют парады и различные мероприятия, призванные сделать праздник особенным и запоминающимся.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 апреля 2025 года

24 апреля в истории: памятные даты и значимые события

24 апреля в истории — в этот день в США появляется необычный патент, во время Пасхальной недели в Ирландии поднимается восстание, в Бангладеш под завалами рухнувшего здания погибли свыше тысячи человек.

1833 год — в Америке патент получает вода с газом. Любопытный факт: в Соединенных Штатах обычная газированная вода была известна как содовая вода из-за содержания в ней солей натрия. Также ее называли сельтерской водой в честь немецкого города Зельтерс, известного своими минеральными источниками.

1916 год — во время Пасхальной недели в Ирландии поднимается вооруженное восстание. Волнения начали ирландские республиканцы. Среди требований — создание независимой от британского правления Ирландской Республики. Восстание провалилось — большая численность и более тяжелое вооружение англичан не сыграло на руку ирландцам. Шестнадцать лидеров мятежа были казнены.

2013 год — в Бангладеш из-за нарушения строительных норм обрушивается восьмиэтажное коммерческое здание Rana Plaza. Поиски выживших продолжались 19 дней. По официальным данным, погибло 1134 человека, еще 2500 раненых были спасены. В здании располагались пять швейных фабрик, банк, несколько магазинов и жилые помещения. 23 апреля 2013 года на строении были обнаружены большие трещины. Магазины и банк на нижних этажах немедленно закрылись, но владельцы швейной фабрики на верхних этажах проигнорировали предупреждения. 24 апреля рабочие вернулись в цех. В 09:00 по местному времени здание обрушилось, оставив тысячи людей под завалами.

Фото: Nazrul Islam/dpa/Global Look Press Монумент Protibade-Protirodh в память о жертвах обрушения Rana Plaza

В этот день появились на свет

1942 год — актриса, певица, продюсер, обладатель ряда почетных премий: «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус» и человек, дважды награжденный статуэткой «Оскар», Барбра Стрейзанд.

1952 год — дизайнер, художник по костюмам, человек, впервые показавший на дорожке нестандартных моделей, бывший креативный директор парижского дома Hermes Жан-Поль Готье.

1982 год — гимнастка, чемпионка мира и Европы, обладатель звания «Заслуженный мастер спорта России», серебряный олимпийский призер Игр 2004 года Ирина Чащина.

В этот день мир покинули

1731 год — торговец, писатель, автор двух романов о приключениях Робинзона Крузо, журналист Даниэль Дефо.

1852 год — поэт, один из последователей теории романтизма, переводчик, автор стихов гимна Российской империи «Боже, Царя храни!» Василий Жуковский.

1967 год — военный летчик, космонавт, первый из представителей своей профессии, кто погиб в ходе полета, дважды побывавший в космическом пространстве Владимир Комаров.

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