В Сеть попали кадры с места сожжения женщины и ребёнка

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Появились новые фото и видео с места сожжения женщины и ребёнка в лесу Ленинградской области. На кадрах, опубликованных изданием «Невские новости», видны обугленные корни сосны, а также следы работы криминалистов: резиновые перчатки, обрывки сигнальной ленты.

Тела заметили грибники ночью 15 августа в районе 63-го километра железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. Они сообщили в полицию, что под обгоревшей сосной находятся обугленные человеческие останки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты.

Как сообщалось, рядом с телами погибших была найдена канистра, а на шее ребёнка обнаружен провод.

В настоящее время устанавливаются личности погибших, причины и обстоятельства преступления. Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.