В Сеть попали кадры с места сожжения женщины и ребёнка

Появились новые фото и видео с места сожжения женщины и ребёнка в лесу Ленинградской области. На кадрах, опубликованных изданием «Невские новости», видны обугленные корни сосны, а также следы работы криминалистов: резиновые перчатки, обрывки сигнальной ленты.
Тела
Как сообщалось, рядом с телами погибших была найдена канистра, а на шее ребёнка обнаружен провод.
В настоящее время устанавливаются личности погибших, причины и обстоятельства преступления. Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.