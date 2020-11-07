В СКР подтвердили задержание напавшего на родных подростка

https://static.news.ru/photo/9109fa90-21a3-11eb-a69f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток, который с ножом и травматическим пистолетом напал на членов своей семьи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле руководства главка СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошёл в ночь на 8 ноября на Лужской улице. Подросток нанёс несколько ножевых ранений своей шестилетней сестре, а также обстрелял из травматического пистолета мать, отца и дедушку с бабушкой.

Девочка госпитализирована. Её состояние медики оценивают как крайне тяжёлое. О состоянии остальных родственников подростка информации пока нет.

Как писал NEWS.ru, школьник, по некоторым данным, давно планировал расправиться с членами семьи. При этом семья считается благополучной.