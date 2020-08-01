В Шереметьево топливозаправщик столкнулся с самолётом

В столичном аэропорту Шереметьево произошло столкновение топливозаправочной машины с самолётом Airbus 321. Пострадал один человек.
Инцидент произошёл во время маневрирования транспортного средства на стоянке самолётов. На работе Шереметьево он никак не отразился.
Травму в результате столкновения получил работник аэропорта. Ему оказана медицинская помощь,
Ранее NEWS.ru писал, что из Шереметьево вылетел первый зарубежный рейс с момента возобновления авиасообщения России с другими странами. Самолёт компании «Аэрофлот» вылетел 1 августа в 07:45 мск в Стамбул.
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