В Шереметьево топливозаправщик столкнулся с самолётом

https://static.news.ru/photo/df359d62-d3c6-11ea-92c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном аэропорту Шереметьево произошло столкновение топливозаправочной машины с самолётом Airbus 321. Пострадал один человек.

Инцидент произошёл во время маневрирования транспортного средства на стоянке самолётов. На работе Шереметьево он никак не отразился.

Травму в результате столкновения получил работник аэропорта. Ему оказана медицинская помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru писал, что из Шереметьево вылетел первый зарубежный рейс с момента возобновления авиасообщения России с другими странами. Самолёт компании «Аэрофлот» вылетел 1 августа в 07:45 мск в Стамбул.