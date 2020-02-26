Видеоролик, на котором запечатлён момент нападения на станцию скорой помощи в Озёрске, обнародован полицией Челябинской области.
На кадрах видно, что в помещение станции заходили трое злоумышленников, один из которых был вооружён арбалетом. Их лица были скрыты. После осмотра помещения и одного из шкафов они исчезли из поля зрения камер видеонаблюдения.
В полиции пояснили, что злоумышленники действовали вчетвером. Они требовали у медперсонала отдать результаты освидетельствования их товарища, который накануне попался на управлении автомобилем без прав и в состоянии опьянения.
Все нападавшие задержаны. Двое из них арестованы, ещё двоим суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде,
Как ранее писал NEWS.ru, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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