https://static.news.ru/photo/38e42aca-58b3-11ea-a350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Видеоролик, на котором запечатлён момент нападения на станцию скорой помощи в Озёрске, обнародован полицией Челябинской области.

На кадрах видно, что в помещение станции заходили трое злоумышленников, один из которых был вооружён арбалетом. Их лица были скрыты. После осмотра помещения и одного из шкафов они исчезли из поля зрения камер видеонаблюдения.

В полиции пояснили, что злоумышленники действовали вчетвером. Они требовали у медперсонала отдать результаты освидетельствования их товарища, который накануне попался на управлении автомобилем без прав и в состоянии опьянения.

Все нападавшие задержаны. Двое из них арестованы, ещё двоим суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает сайт 74.ru со ссылкой на начальника пресс-службы главка МВД по региону Ольгу Штерк.

Как ранее писал NEWS.ru, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.