Появилось видео допроса ученика школы в Дагестане, зарезавшего сверстника

В Сети появилось видео допроса 15-летнего учащегося лицея № 51 в Махачкале, зарезавшего сверстника во время драки. По словам подростка, он не собирался убивать одноклассника и нанёс удар в состоянии аффекта. Ролик опубликовало РИА Новости.

Юноша рассказал, что приобрёл нож в небольшом магазине примерно за год до инцидента. Покупку совершил без какой-либо определённой цели.

Просто чтоб дома лежал. У всех есть, у меня тоже чтоб был, — пояснил он.

По словам подростка, нож всегда лежал дома, но с некоторых пор он стал носить его в кармане и использовал в драке.

При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать, — сказал он.

Юноша добавил, что после ранения сверстника, он пошёл к директору учебного заведения и рассказал о случившемся.

Ранее сообщалось, что участники инцидента давно конфликтовали друг с другом, между ними нередко случались драки. По словам очевидцев, подозреваемый приходил в школу с охотничьим ножом с начала года, но претензий к нему не возникало.