Кадры спасения людей с перевернувшегося в Петербурге судна попали в Сеть

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На судостроительном заводе «Пелла», расположенном в городе Отрадном Ленинградской области, перевернулся строящийся корабль с людьми. В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и машины скорой помощи.

По предварительным данным, на строительной площадке завода рядом с посёлком Сапёрный судно завалилось на бок. На борту были люди. Все подробности происшествия уточняются, — говорится в сообщении группы «Петербургский дневник»...