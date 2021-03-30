Кадры спасения людей с перевернувшегося в Петербурге судна попали в Сеть

В Сети опубликованы кадры спасения людей с перевернувшегося в Санкт-Петербурге рыболовного траулера «Скорпион». Ролик публикует Telegram-канал Mash.
Как видно в кадре, на борту в момент произошедшего находилось очень много людей. Некоторые сидят на боку накренившегося судна, а другим же приходится цепляться руками за балки, чтобы не упасть в ледяную воду в ожидании помощи.
По словам очевидцев, это не первый подобный случай: снова намудрили с развесовкой, когда на борту были люди. В предыдущий раз в такой ситуации рабочему сломало ногу, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что на судостроительном заводе «Пелла», расположенном в городе Отрадном Ленинградской области, перевернулся строящийся корабль с людьми. В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и машины скорой помощи.