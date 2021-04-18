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Происшествия

В Саратове при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека

23:35, 18 апреля 2021
Фото: mchs__russia/vk.com

Два человека пострадали в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным спасателей, инцидент произошёл в Октябрьском районе города. Огонь возник на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Была проведена эвакуация жителей дома. Пожар в настоящий момент потушен.

Пострадали два человека — 29-летний мужчина и 77-летняя женщина. Они госпитализированы. Врачи сообщают, что пострадавшие отравились продуктами горения.

Причины происшествия устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и другие спецслужбы.

Ранее пожар произошёл на складе на юго-востоке Москвы. Площадь распространения огня составила 700 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания.

По данным спасателей, огонь возник на втором этаже склада, расположенного на Шарикоподшипниковой улице.

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