В Саратове при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека

Два человека пострадали в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
По данным спасателей, инцидент
Пострадали два человека — 29-летний мужчина и 77-летняя женщина. Они госпитализированы. Врачи сообщают, что пострадавшие отравились продуктами горения.
Причины происшествия устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и другие спецслужбы.
Ранее пожар произошёл на складе на юго-востоке Москвы. Площадь распространения огня составила 700 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания.
По данным спасателей, огонь