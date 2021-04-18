В Саратове при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека

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Россиянина Алексея Германа, подозреваемого в мошенничестве на 7 млн рублей, экстрадировали из Испании в Россию. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сегодня сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с ФСИН России осуществлена экстрадиция из Испании гражданина Российской Федерации Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК...