В Ростове-на-Дону загорелся склад с пиротехникой

https://static.news.ru/photo/d979773c-07cd-11eb-a9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ростов Главный/vk.com

В Ростове-на-Дону горит склад магазина пиротехники, расположенный на одном из рынков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области, сообщение о пожаре на улице Малое Зеленое Кольцо, 3, поступило в 14:28 мск.

Прибывшие пожарные подтвердили возгорание в двух складских помещениях. В ликвидации огня гнем принимают участие 36 человек и 10 единиц техники.

В настоящее время идёт эвакуация людей. Слышны звуки взрывов пиротехники.

Раннее пожар произошёл в деревообрабатывающем цеху на территории исправительной колонии под Воронежем. Площадь возгорания составила 500 кв.метров. Люди смогли самостоятельно покинуть помещение, писал NEWS.ru.