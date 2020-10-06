В Ростове-на-Дону загорелся склад с пиротехникой

В Ростове-на-Дону горит склад магазина пиротехники, расположенный на одном из рынков.
Как
Прибывшие пожарные подтвердили возгорание в двух складских помещениях. В ликвидации огня гнем принимают участие 36 человек и 10 единиц техники.
В настоящее время идёт эвакуация людей. Слышны звуки взрывов пиротехники.
Раннее пожар произошёл в деревообрабатывающем цеху на территории исправительной колонии под Воронежем. Площадь возгорания составила 500 кв.метров. Люди смогли самостоятельно покинуть помещение, писал NEWS.ru.
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