В России число погибших в авиакатастрофах за 2021 год увеличилось в разы

Число погибших в результате авиакатастроф в России в 2021 году превысило 110 человек, передаёт ТАСС слова источников в авиационных службах. Увеличилось и количество пострадавших: при авариях с самолётами и вертолётами пострадал 71 человек в 2020 году, 159 — в 2021.

Рост жертв связан с увеличением числа крушений пассажирских самолётов, особенно региональной авиации. Чаще всего авиакатастрофы происходили на Камчатке, в Московской и Иркутской областях.

В этом году в России произошло 25 катастроф воздушных судов, что на две меньше, чем в прошлом году. Но число умерших в 3,5 раза увеличилось — погибли 110 человек. В прошлом году не стало 31 человека, — сказал собеседник агентства.

Ранее бывший капитан авиакомпании «Россия» ветеран гражданской авиации Олег Серов перечислил причины участившихся авиакатастроф в России. Он считает, что уровень образования стал ниже, управление самолётом в основном производится компьютером, лётчикам часто не разрешают переходить на ручное управление, к которому многие молодые пилоты просто не готовы.