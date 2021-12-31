В России число погибших в авиакатастрофах за 2021 год увеличилось в разы
В России за год количество погибших в авиакатастрофах выросло в 3,5 раза
Софья Купервасер
Софья Купервасер
13:52, 31 декабря 2021
Место крушения самолёта Л-410 в Кемеровской областиФото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Число погибших в результате авиакатастроф в России в 2021 году превысило 110 человек, передаёт ТАСС слова источников в авиационных службах. Увеличилось и количество пострадавших: при авариях с самолётами и вертолётами пострадал 71 человек в 2020 году, 159 — в 2021.
Рост жертв связан с увеличением числа крушений пассажирских самолётов, особенно региональной авиации. Чаще всего авиакатастрофы происходили на Камчатке, в Московской и Иркутской областях.
В этом году в России произошло 25 катастроф воздушных судов, что на две меньше, чем в прошлом году. Но число умерших в 3,5 раза увеличилось — погибли 110 человек. В прошлом году не стало 31 человека,— сказал собеседник агентства.
Ранее бывший капитан авиакомпании «Россия» ветеран гражданской авиации Олег Серов перечислил причины участившихся авиакатастроф в России. Он считает, что уровень образования стал ниже, управление самолётом в основном производится компьютером, лётчикам часто не разрешают переходить на ручное управление, к которому многие молодые пилоты просто не готовы.