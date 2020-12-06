В райцентре в Иркутской области загорелась новогодняя ёлка

https://static.news.ru/photo/14ed8d3c-37d3-11eb-bab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

В городе Черемхово Иркутской области загорелась новогодняя ёлка, стоящая у Дома культуры имени Горького.

Для ликвидации последствий происшествия на место выезжали сотрудники МЧС РФ. При этом администрация Дома культуры заявила изданию «Подъём», что ничего страшного не произошло.

У нас всё в порядке. Ёлка стоит та же, ничего не меняли. Да, МЧС вызывали, но всё у нас нормально. Ничего не повреждено, — сообщил собеседник издания.

Местные жители рассказали, что до возгорания на ёлке «сигналка пищала» и периодически отключались гирлянды.

Мы просто приехали посмотреть на ёлку, детям показать. Сбои были в этот момент. Буквально через минут 10–15 после того как мы уехали оттуда, нам сказали, что её уже тушат, — поделился один из горожан.

Очевидцы выложили в соцсети видео происшествия. На кадрах видно, что ёлка окутана густым дымом, рядом стоит пожарная машина.

Ранее специалисты МЧС рассказали, как украсить новогоднюю ёлку и избежать пожара, их рекомендации приводил NEWS.ru.