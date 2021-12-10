В психических отклонениях напавшего на МФЦ стрелка усомнились

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал «домыслами» заявления о том, что напавший на МФЦ бывший разведчик Сергей Глазов мог находиться при исполнении с психическими отклонениями. По словам Гончарова, в спецслужбах любого сотрудника с психическими или моральными отклонениями сразу ставят на учёт и пытаются вылечить, передаёт «360».

Это домыслы о том, что какая-то причина послужила, что он не мог работать в разведке, потому что с головой проблемы. Мне трудно представить, что этого человека могли бы отправить в командировку за границу и вести какую-то оперативную разведывательную работу за рубежом, — заявил Гончаров.

Он предположил, что командировка Глазова в Малайзию на год могла негативно сказаться на психическом состоянии разведчика. Гончаров назвал эту страну тяжёлой для пребывания, при этом уточнив, что в случае фиксации руководством СВР психических отклонений у одного из сотрудников спецслужбы такого силовика отстраняют от агентурной работы в зарубежных странах.

Как только проблема появляется в вопросах психологической неустойчивости или отклонения, то, конечно, этот сотрудник вызывается в Москву и проходит полное обследование. А если психические нарушения были найдены, то руководство или ведомство делает всё, чтобы сотрудника этого вылечить, — отметил Гончаров.

Ранее бывшая сожительница Сергея Глазова предположила, что тот мог пойти на преступление из-за психических отклонений. По словам женщины, поведение мужчины серьёзно изменилось после командировки в Малайзию, однако сама она предпосылок к подобному поступку не находит.