В Подмосковье ребёнок погиб во время катания с горки

https://static.news.ru/photo/167e9b66-58b0-11eb-a2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области семилетний мальчик погиб во время катания с горки на детской площадке. Прокуратура проводит по данному факту проверку.

Инцидент произошёл в посёлке совхоза Останкино. Мальчик был на площадке вместе со старшей сестрой. Они привязали шарф к перилам горки, чтобы с его помощью подняться обратно. Мальчик съехал с горки, забыв снять второй конец шарфа с шеи.

Сначала девочка пыталась сама помочь брату, а затем обратилась к проходившему мимо мужчине. Тот позвал свою супругу-медсестру. Несмотря на совместные усилия, спасти ребёнка не удалось, сообщает ТАСС.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 10-летний мальчик погиб во время катания на «ватрушке» (тюбинге). Ребёнок съехал с горки и ударился головой о столб. Когда приехала скорая, мальчик уже был без сознания. Спасти его медики не смогли.