В Петербурге задержали бездомного за осквернение памятника жертвам нацизма

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Полиция Санкт-Петербурга задержала бездомного гражданина, который разбивал бутылки о памятник жертвам нацизма.

Как сообщает «Политика сегодня», монумент «Эхо» является единственным в городе памятником узникам концлагерей.

Инцидент произошёл на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Очевидцы сообщили в полицию, что группа пьяных людей разбивают о монумент бутылки. Прибывшие сотрудники застали на месте только одного вандала, остальные успели скрыться. Возле злоумышленника были разбросаны цветы и осколки. По некоторым данным, он также разбил плиту монумента и потоптал газон.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении местного жителя 1999 года рождения, который обвиняется в осквернении мемориала героям Великой Отечественной войны.

Инцидент произошёл 1 октября в станице Александровской. Мужчина, будучи в состоянии опьянения, нанёс удары ногами по элементам композиции мемориала, повредил их и повалил на землю. Поступок был совершён им из хулиганских побуждений.