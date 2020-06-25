В Петербурге пьяный охотник устроил пальбу из ружья в день парада

В день парада Победы в Северной столице, который состоялся 24 июня, к полицейским поступило сообщение, что мужчина, находящийся под действием алкоголя, открыл стрельбу на улице. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл примерно в 17:00 мск возле дома № 18 по Большеохтинскому проспекту. Как
Позднее в полицию обратились три человека, которые написали заявления. В них было сказано, что задержанный направил на них предмет, похожий на ружье, после чего выстрелил в воздух.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писал NEWS.ru, ранее очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что на севере Москвы была стрельба.
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