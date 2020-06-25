В Петербурге пьяный охотник устроил пальбу из ружья в день парада

https://static.news.ru/photo/9a3becf6-b6cb-11ea-8702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В день парада Победы в Северной столице, который состоялся 24 июня, к полицейским поступило сообщение, что мужчина, находящийся под действием алкоголя, открыл стрельбу на улице. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл примерно в 17:00 мск возле дома № 18 по Большеохтинскому проспекту. Как рассказал собеседник «Невских новостей», пьяного стрелка задержали и изъяли у него гладкоствольное охотничье ружьё и разрешение на него, действительное до 2021 года.

Позднее в полицию обратились три человека, которые написали заявления. В них было сказано, что задержанный направил на них предмет, похожий на ружье, после чего выстрелил в воздух.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал NEWS.ru, ранее очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что на севере Москвы была стрельба.