В Петербурге полицейского-онаниста задержали на приёме у врача

В полиции Петербурга начали проверку из-за пациента поликлиники, который мастурбировал на приёме у врача. Инцидент произошёл в стенах ведомственной поликлиники на улице Малой Морской.
По информации «Невских Новостей», мужчина
По прибытии в НИИ Джанилидзе пациента определили в токсикологическое отделение и сделали все необходимые анализы. Медики диагностировали у него острое пероральное отравление веществом депримирующего действия.
В то же время, по данным издания, в личных вещах пациента была обнаружена бутылка с бесцветной жидкостью. Экспертиза показала наличие в ней 1,4-бутандиола концентрации менее 15%. Психотропное вещество является прекурсором, за хранение которого предусмотрено уголовное наказание.
После случившегося на отдел, где служит полицейский, обратили внимание сотрудники управления по работе с личным составом. В отношении мужчины возбуждено два административных производства. Выяснилось, что в должность он вступил недавно. Проработав две недели, он ушёл на больничный.
Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство образования инициировало проверку в Рязанской области после скандального видео, где учитель мастурбирует при семикласснице. О том, что 13-летняя школьница сняла на видео странные действия 54-летнего преподавателя, стало известно 6 сентября. Семиклассница Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района была с мужчиной наедине. Придя домой, она показала видео родителям.
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