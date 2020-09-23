В Петербурге полицейского-онаниста задержали на приёме у врача

https://static.news.ru/photo/7623a85c-fe44-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В полиции Петербурга начали проверку из-за пациента поликлиники, который мастурбировал на приёме у врача. Инцидент произошёл в стенах ведомственной поликлиники на улице Малой Морской.

По информации «Невских Новостей», мужчина пришёл продлевать больничный. Во время осмотра он якобы занимался самоудовлетворением, не обращая внимания на замечания врача. По свидетельствам очевидцев, молодой человек был в неадекватном состоянии, схожем с наркотическим опьянением. В результате его было решено отправить на машине скорой помощи в профильную больницу.

По прибытии в НИИ Джанилидзе пациента определили в токсикологическое отделение и сделали все необходимые анализы. Медики диагностировали у него острое пероральное отравление веществом депримирующего действия.

В то же время, по данным издания, в личных вещах пациента была обнаружена бутылка с бесцветной жидкостью. Экспертиза показала наличие в ней 1,4-бутандиола концентрации менее 15%. Психотропное вещество является прекурсором, за хранение которого предусмотрено уголовное наказание.

После случившегося на отдел, где служит полицейский, обратили внимание сотрудники управления по работе с личным составом. В отношении мужчины возбуждено два административных производства. Выяснилось, что в должность он вступил недавно. Проработав две недели, он ушёл на больничный.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство образования инициировало проверку в Рязанской области после скандального видео, где учитель мастурбирует при семикласснице. О том, что 13-летняя школьница сняла на видео странные действия 54-летнего преподавателя, стало известно 6 сентября. Семиклассница Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района была с мужчиной наедине. Придя домой, она показала видео родителям.