План «Перехват»: в Петербурге ищут напавшего на прохожих мужчину с ножом

https://static.news.ru/photo/096ff66e-97ac-11eb-86b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, который напал с ножом на двух человек. Один из них скончался, второй госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Трагический инцидент произошёл около 15:00 в Московском районе у дома на площади Победы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.

Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле. В городе введён план «Перехват».

Причины нападения пока неизвестны. На месте происшествия работают криминалисты, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белоруссии, как писал NEWS.ru, к 18 годам лишения свободы суд приговорил россиянина, напавшего на сотрудников милиции. Наказание ему предстоит отбывать в колонии усиленного режима.