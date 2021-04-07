План «Перехват»: в Петербурге ищут напавшего на прохожих мужчину с ножом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, который напал с ножом на двух человек. Один из них скончался, второй госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Трагический инцидент произошёл около 15:00 в Московском районе у дома на площади Победы,
Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле. В городе введён план «Перехват».
Причины нападения пока неизвестны. На месте происшествия работают криминалисты, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Белоруссии, как писал NEWS.ru, к 18 годам лишения свободы суд приговорил россиянина, напавшего на сотрудников милиции. Наказание ему предстоит отбывать в колонии усиленного режима.