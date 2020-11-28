В Оренбургской области пять человек насмерть отравились бытовым газом

https://static.news.ru/photo/b4f4678e-3237-11eb-9e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пять человек погибли в результате отравления бытовым газом в одной из квартир в посёлке Светлый Оренбургской области, сообщили в Следственном комитете.

Среди погибших четверо жителей Домбаровского региона Оренбургской области и один человек из Оренбурга, отмечается в сообщении. Пятеро проживали на съёмной квартире и делали ремонт по найму.

В качестве основной версии наступления смерти граждан рассматривается отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой. Тела граждан без телесных повреждений обнаружены в пределах спальных мест, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения регионального управления СК.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили соседей по дому и изъяли ряд предметов и образцов из квартиры для дальнейшей экспертизы.

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