В Омске водитель городского автобуса умер за рулём

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Трупы двух человек, матери и сына, нашли в одном из домов в центре столицы.

Инцидент произошёл на улице Шаболовка. В квартире обнаружили тела 82-летней женщины и 59-летнего мужчины. Дверь была закрыта изнутри, никаких повреждений на телах не зафиксировано. По словам соседей, они не видели...