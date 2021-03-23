В Омске водитель городского автобуса умер за рулём

В Омске водитель одного из муниципальных автобусов скончался прямо во время движения. Следователи СКР начали проверку по факту его смерти.
Инцидент произошёл вечером 20 марта на перекрёстке улиц Менделеева и Заозёрной. Автобус двигался по маршруту № 110 улица Бархатовой — железнодорожный вокзал. Внезапная смерть 59-летнего водителя к ДТП не привела.
Причина смерти мужчины в настоящее время устанавливается. Согласно предварительному заключению специалистов, следов насилия на его теле не обнаружено,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за рулём своего автомобиля умер актёр Дмитрий Гусев, который возвращался со съёмок. Он потерял сознание прямо во время движения. Прохожие обратили внимание на машину, которая газовала на месте и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть 45-летнего актёра. Причина её пока неизвестна. Предполагается, что к кончине привела внезапная остановка сердца.