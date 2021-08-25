В Новосибирске от коронавируса умер двухмесячный ребёнок

В инфекционной больнице Новосибирска от коронавируса скончалась двухмесячная девочка. Об этом «Сиб.фм» сообщили в региональном оперативном штабе.

Данные о смерти ребёнка были включены в статистику умерших от COVID-19 в августе. При этом младенец умер ещё в июле. Всё это время патологоанатомы устанавливали точные причины смерти новорождённой.

Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии зафиксировано 57 455 случаев заражения, скончались 2596 человек.

По данным на 25 августа, в России коронавирусом заразились более 6,8 млн граждан. Из них умерли 178 423 человека и свыше 6 млн выздоровели.

Ранее сообщалось, что люди, не сделавшие прививку от коронавируса, имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с инфекцией по сравнению с полностью привитыми. Такие выводы содержатся в отчёте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.