В Новосибирске от коронавируса умер двухмесячный ребёнок

В инфекционной больнице Новосибирска от коронавируса скончалась двухмесячная девочка. Об этом «Сиб.фм» сообщили в региональном оперативном штабе.
Данные о смерти ребёнка были
Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии зафиксировано 57 455 случаев заражения, скончались 2596 человек.
По данным на 25 августа, в России коронавирусом заразились более 6,8 млн граждан. Из них умерли 178 423 человека и свыше 6 млн выздоровели.
Ранее сообщалось, что люди, не сделавшие прививку от коронавируса, имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с инфекцией по сравнению с полностью привитыми. Такие выводы содержатся в отчёте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.